Basketball, 2. Bundesliga : Die Giants sind vor dem neuen Nürnberger Team gewarnt

Spencer Reaves (l.) und die Giants peilen Sieg Nummer drei an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Mit zwei Siegen im Rücken bestreiten die Leverkusener Zweitliga-Basketballer am Wochenende ihr erstes Auswärtsspiel in dieser ProA-Saison. Beim Gegner hat sich vieles verändert.

Von Thomas Rademacher

97:90 haben die Bayer Giants in der vorigen Saison eine Woche vor Play-off-Beginn bei den Nürnberg Falcons gewonnen. Die Mittelfranken hatten eine gebrauchte Spielzeit absolviert und landeten am Ende weit hinter ihren Erwartungen auf dem vorletzten Platz. Knapp sechs Monate später hat sich die Situation komplett geändert. Vom Kader, der von den Leverkusenern geschlagen wurde, sind nur noch zwei Spieler übrig geblieben. Zudem empfängt die Mannschaft die Giants am Samstag (18.30 Uhr) in einer neuen Halle.

„Mit Nürnberg ist in dieser Saison zu rechnen“, sagt Giants-Trainer Hansi Gnad. „Das haben sie an den ersten beiden Spieltagen gezeigt.“ Einem 74:71 gegen die hoch gehandelten Artland Dragons folgte eine 71:88-Niederlage beim SC Jena, der in dieser Saison wohl größter Favorit auf den Sprung in die Bundesliga ist. „Zur Pause stand es 47:47 – und das in Jena“, betont Gnad. Er ist überzeugt, dass die Falcons ihren Kader qualitativ hochwertig zusammengestellt haben.

Aus der Mannschaft des Vorjahres sind nur noch Sebastian Schröder und Jonathan Maier dabei. Letztgenannter ist ein groß gewachsener Center, der entsprechend schwer zu verteidigen ist. Schröder ist Kapitän des Teams und gehört zu den besten Drei-Punkte-Schützen. Verstärkt hat sich das Team unter anderem mit vier US-Amerikanern. Besonders herausragend ist Antonio Davis, der in den ersten beiden Partien 34 Punkte erzielte und sowohl aus der Distanz als auch der Nähe Gefahr ausstrahlt.

Der Blick auf den eigenen Kader dürfte Gnad allerdings ebenfalls erfreuen. Angeschlagen ist niemand – und die Mannschaft überzeugte bislang fast durch die Bank. Die Zugänge Luis Figge und Melvin Jostmann schlugen beim 95:85-Comeback-Sieg gegen die Rostock Seawolves voll ein. „Und wir sind insgesamt sicher eingespielter als Nürnberg. Wir haben ja doch einige Spieler gehalten“, sagt Gnad. Er ist sich trotz herausragender Stimmung im Team natürlich nicht sicher, dass am Samstag der dritte Sieg im dritten Spiel folgt. „Es ist das erste Auswärtsspiel der Saison. In fremden Hallen haben wir uns in der Vergangenheit schon oft schwer getan.“