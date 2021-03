Basketball, ProA : Die Giants sind vor den Lions gewarnt

Leverkusen Die Leverkusener Zweitliga-Basketballer stehen vor einem richtungsweisenden Duell gegen die Karlsruhe Lions. Der Play-off-Modus der ProA wird wegen der Pandemie angepasst.

Grant Dressler musste sich von seiner Mannschaft am Samstag in voller Montur duschen lassen. Der US-Amerikaner hatte seine Bayer Giants im letzten Viertel mit 20 Punkten und zwei Assists zm 77:69-Sieg bei den Artland Dragons geführt – es war erst der zweite Auswärtserfolg in dieser ProA-Saison. „Grant hat uns da gerettet mit seiner Performance. Er hat das Spiel im letzten Durchgang offensiv bestimmt. Da sieht man, was in dem Jungen steckt“, sagt Trainer Hansi Gnad über den 24-Jährigen. „Aber jetzt ist das Thema zu den Akten gelegt. Die nächste Aufgabe steht an.“ Am Freitagabend sind die Karlsruhe Lions zu Gast in der Ostermann-Arena (19.30 Uhr).