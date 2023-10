Basketball, ProB Giants siegen vor eindrucksvoller Kulisse

Mit Spannung in vielerlei Hinsicht hatten die Bayer Giants ihr erstes Heimspiel der neuen Saison erwartet. Die größte Überraschung gab es bereits vor dem Match gegen die Itzehoe Eagles mit Blick auf die Zuschauerzahl. In der ProA war die Resonanz vorige Saison trotz des Abstiegs ordentlich, doch wie interessiert würde das Leverkusener Publikum in der drittklassigen ProB sein? Die Antwort beeindruckte nicht nur Trainer Hansi Gnad. 1655 Fans wollten dabei sein – der mit Abstand beste Wert an den ersten beiden Spieltagen in beiden ProB-Staffeln. Die Zuschauer kamen beim 92:71-Sieg der Giants voll auf ihre Kosten. „Eine solche Kulisse hatte ich nicht erwartet. Das war eine großartige Unterstützung“, betonte der Coach.