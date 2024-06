Basketball, 2. Liga ProB Giants setzen für zwei Jahre auf Rückkehrer Kahl

„Luca ist ein Spieler, der uns mit seinen Qualitäten ohne Frage bereichern wird“, sagt Koch. „Er kennt das Programm in Leverkusen wie seine Westentasche, ist mit über 250 ProA-Einsätzen extrem erfahren und bringt Leadership mit. Diese Führungsqualitäten haben uns in 2023/24 das eine oder andere Mal gefehlt.“ In der ProB könnte Kahl den Unterschied machen. So stand der Spielmacher zwar auch in seiner Leverkusener Zeit nicht immer in der Startformation, doch strahlte auch stets Gefahr aus, wenn er eingewechselt wurde. Nach seinem Wechsel zu Gießen schrumpften seine Spielanteile aber. In der vorigen Saison stand er im Schnitt nur acht Minuten auf Feld.