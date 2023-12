Basketball, ProB Giants setzen auf ihre Auswärtsstärke

Die 73:78-Niederlage der Bayer Giants gegen den SC Rist Wedel hat nicht nur Trainer Hansi Gnad zu schaffen gemacht. Sogar von einem „peinlichen Auftritt“ war die Rede. Vor allem aber war es die dritte ProB-Heimpleite in Serie für die Leverkusener Basketballer, die gerne den Wiederaufstieg in die ProA schaffen würden. Nach aktuellem Stand dürften sie dafür nur in der Fremde spielen. Auswärts tritt die Mannschaft besser und vor allem selbstbewusster auf. Das soll auch am Sonntag (16 Uhr) in Stahnsdorf bei den TKS 49ers gelingen.