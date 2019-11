Sieg in der ProA : Giants schlagen Schalke erst in den Schlussminuten

Leverkusen Trotz miserabler Dreier-Quote und langem Rückstand gewinnt der Leverkusener Basketball-Zweitligist beim FC Schalke 04 mit 81:76.

(trd) Seit der vierten Minute hatten die Bayer Giants zurückgelegen, doch am Ende gingen die Leverkusener im ProA-Duell beim FC Schalke 04 als Sieger vom Feld. Mit einem 13:1-Lauf in den letzten drei Minuten stellten die Gäste die Partie auf den Kopf und gewannen 81:76, obwohl ihnen nur drei von 17 Drei-Punkte-Versuchen gelangen. „Die Jungs wollten es unbedingt“, sagte Trainer Hansi Gnad. „Dass uns so eine Wende zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen gelingt, ist einfach unglaublich.“

Die Giants mussten also auf Zwei-Punkte-Abschlüsse setzen, da es aus der Distanz nicht klappte. Dennis Heinzmann und Lasher führten die Truppe mit Korbleger um Korbleger an, um beim 51:54 in Schlagdistanz zu kommen. Auch einen erneuten Zehn-Punkte-Vorsprung der Hausherren holten Celebic – tatsächlich per Dreier – und Heinzmann mit einem Dunk auf. Doch stets gaben die Schalker wieder die passende Antwort.