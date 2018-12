79:71 gegen Gießen: 20:0-Lauf der Giants sorgt für Jubelstürme in der Arena

Leverkusen Leverkusens Basketballer besiegen die Gießen 46ers nach hartem Kampf mit 79:71. Es war ein Sieg des Willens für den Zweitligisten (ProB).

Schönborn war es, der mit einem Dreier in Bedrängnis inklusive Fouls neue Kräfte mobilisierte und die Zuschauer in der Ostermann-Arena erweckte. Lautstark schallte nun „Defense, Defense“ durch die Halle. Der folgende Ballbesitz wurde entsprechend gefeiert. Die Chancen waren nun da, der Weg zurück ins Spiel aber beim 56:63 noch immer lang. In der Deckung sorgten die Giants mit einer offensiveren Variante aber nun für Stress beim Gegner.

Celebic aktivierte mit seinen Freiwürfen die Gesänge der Fußballfans, die den Samstagabend nach dem 3:1-Erfolg über Hertha BSC Berlin in der Ostermann-Arena ausklingen ließen. Die Atmosphäre war atemberaubend. Heinzmann setzte mit einem Monster-Dunk zum 60:63 noch einen drauf. Kurz darauf glich Hornsby aus der Distanz aus – und als Kuczmann das 66:63 markierte, lief der verletzte Alexander Blessig in zivil jubelnd aufs Feld. Eine solche Stimmungsexplosion hat man in der Rundsporthalle schon lange nicht mehr erlebt. Plötzlich, ja fast aus dem Nichts, hatten es die Giants wieder in der Hand. Die Gäste machten Fehler, die Giants komplettierten einen 20:0-Lauf und gewannen 79:71.