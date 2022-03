Basketball, 2. Liga : Giants patzen gegen die Falcons

Leverkusen Mit 37:18 führen die ProA-Basketballer gegen Nürnberg, ehe dem Team von Trainer Hansi Gnad die Leichtigkeit in der Offensive verloren geht. Die Franken hingegen drehen auf, gewinnen 102:90 und damit auch den direkten Vergleich.

Die Giants legten in der ersten Hälfte furios los. Mit einer hervorragenden Angriffsleistung überrollten die Gastgeber die Nürnberger regelrecht. Der wieder genesene Spencer Reaves traf drei von vier Drei-Punkte-Versuchen, unter dem Korb sorgten Dennis Heinzmann und Marko Bacak für ordentlich Wirbel, und Ferenc Gille absolvierte mit zehn Punkten ebenfalls eine seiner besseren Halbzeiten für die Giants. Weil die Gastgeber insbesondere durch Heinzmann einen Vorteil bei den Rebounds hatten, führten sie lange recht komfortabel. Nach einem „Buzzer Beater“ von Gille ging es mit einem 55:47 in die Pause.

Doch die Gäste, die schon im zweiten Viertel bei einem 18:37-Rückstand mit einem 9:0-Lauf ein wenig aufgekommen waren, blieben auch nach Wiederbeginn offensiv stark. Um die Führung zu verteidigen, benötigten die Giants also weiterhin eine herausragende Vorstellung am gegnerischen Korb – oder eine deutliche Steigerung in der Defensive. Diese gelang nicht, so dass die Mittelfranken den Spielstand in Windeseile egalisierten und sogar selbst vorlegten.