Basketball, ProB Giants müssen den Kampf in Köln annehmen

Das 72:64 im letzten Spiel 2023 war wie ein Befreiungsschlag für die Bayer Giants. Nach drei Heimniederlagen in Serie gelang ausgerechnet im Derby gegen ProB-Tabellenführer RheinStars Köln die Wende. Die Leverkusener Basketballer bescherten mehr als 2500 Fans in der Ostermann-Arena einen Sieg zu Weihnachten. Das Kunststück, den Spitzenreiter zu schlagen, wollen die Giants an diesem Samstag (18 Uhr) auswärts wiederholen. Denn das neue Jahr beginnt so wie das alte aufgehört hat: mit dem Derby.