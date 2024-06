Basketball, ProB Giants müssen auf das Derby gegen Köln verzichten

Für die Bayer Giants ändert sich in der kommenden Saison auf den ersten Blick nicht viel. Wie die 2. Basketball-Bundesliga GmbH mitteilte, spielen die Leverkusener erneut in der Nordgruppe der ProB. Gegner dort sind unter anderem die Iserlohn Kangaroos und Baskets Schwelm – Partien, die traditionell gut besucht sind. Auf das „Spiel der Spiele“ müssen die Giants aber verzichten. Die RheinStars Köln treten 2024/25 in der Südgruppe an.