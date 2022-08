Basketball, 2. Liga : Giants machen einen Schritt zurück

Giants-Center Dennis Heinzmann (r.) in Aktion. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Im zweiten Testspiel bei Phoenix Hagen verliert der Leverkusener Basketball-Zweitligist mit 62:73. Die Mannschaft von Trainer Hansi Gnad überzeugt lediglich in Halbzeit eins mit guter Defensivarbeit.

Überschwänglich hatten die Bayer Giants im ersten Vorbereitungsmatch gegen die US-Universität California-Berkeley gewonnen. Eine knappe Woche später präsentierten sich die Leverkusener ProA-Basketballer im Test bei Ligakonkurrent Phoenix Hagen , der 62:73 verloren ging, in eher mauer Verfassung. Die Wurfquote war schwach, so dass Trainer Hansi Gnad eingestand: „Wir haben eher einen Schritt zurück als nach vorne gemacht.“

Nur mit der Abwehrleistung der ersten Hälfte zeigte sich der Coach zufrieden. „Da haben wir noch solide verteidigt und einen physisch aufspielenden Gegner bei 29 Zählern gehalten“, sagte Gnad, der insgesamt aber kein gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen hatte. „Wir haben Dinge auf dem Feld gemacht, von denen ich natürlich nicht begeistert bin. Die Abstimmung hat in der Offensive und Defensive nicht gepasst.“ Erkennbar sei dies auch an der Abschlussquote gewesen: Nur 30,4 Prozent der Würfe fanden ihr Ziel. Dazu leisteten sich die Giants 23 Ballverluste. Da half es nicht einmal, dass auch der Hagener Wert hoch war (17).

Letztlich war das Aufeinandertreffen der Zweitligisten insgesamt kein Leckerbissen. Das erste Viertel (18:18) war noch das beste, bevor zahlreiche Ballverluste und Fouls den Spielfluss zerstörten. Dies wurde erst in den letzten Minuten wieder besser. „Wir hatten in der Trainingswoche einige Ausfälle und auch nicht zu unserem Rhythmus gefunden“, ordnete Gnad das Geschehen ein, bewertete die Pleite aber nicht über: „Niederlagen gehören in der Vorbereitung dazu, und ich glaube, dass die Jungs jetzt wissen, worauf es ankommt.“