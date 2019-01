Basketballer in der Erfolgsspur: Giants lösen ihre Pflichtaufgabe souverän

Leverkusen Leverkusens Basketballer schlagen die Bundesliga-Reserve der Frankfurt Skyliners klar mit 86:64 und führen die ProB weiter an.

Die Frankfurt Skyliners Juniors traten geschwächt in der Ostermann-Arena an. Weil die Bundesliga-Mannschaft nur zwei Stunden später bei Bayern München spielte und das Team unter großem Verletzungspech leidet, fehlten der Reserve in Leverkusen mehrere ihrer erfolgreichsten Korbjäger der bisherigen ProB-Saison. Entsprechend groß war die Favoritenrolle der Leverkusener Zweitliga-Basketballer. Dieser wurde das Team von Trainer Hansi Gnad fast über die gesamte Distanz gerecht, so dass der 86:64-Erfolg völlig ungefährdet zustande kam.

Zehn Mal nahmen die Leverkusener ihrem Gegner in der ersten Hälfte den Ball weg und kamen auf der anderen Seite damit meistens zu einfachen Zählern. Dazu versenkten Ron Mvouika und Lennard Winter entscheidende Drei-Punkte-Würfe. Mit dem Distanzschuss zum 51:31 kurz vor der Pause war die Partie vorentschieden. Die Giants leisteten sich nur hin und wieder kleinere Nachlässigkeiten, verpassten es aber nicht, die 911 Zuschauer in der ordentlich gefüllten Arena mitzunehmen. Prädestiniert dafür ist freilich Dennis Heinzmann, der gleich mehrmals den Ball mit einem Dunk im Korb unterbrachte.

Einziger konstant gefährlicher Frankfurter war Dennis Mavin, den der Verein im Dezember verpflichtet hatte. Der US-Amerikaner brachte es auf 23 Punkte bei einer Abschlussquote von 47 Prozent. Keinem anderen Skyliner gelang es, über längere Strecken Akzente zu setzen. Die Giants hingegen waren erneut in der Breite stark. Mvouika, Heinzmann und Schick punkteten zweistellig. Der komplette zwölfköpfige Kader erzielte Punkte. Trainer Hansi Gnad konnte früh durchwechseln, um so auch Spielern Einsatzzeit zu geben, die nicht so häufig spielen. So markierte der bullige Dzemal Selimovic per Korbleger seine ersten beiden Saisonzähler.