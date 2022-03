Basketball, 2. Bundesliga : Giants laufen in Jena nur hinterher

Giants laufen in Jena nur hinterher

Punktete in Jena am zuverlässigsten für die Giants: Spencer Reaves (l.). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bei ihrem Angstgegner in Thüringen müssen die ProA-Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen einen frühen 0:15-Lauf hinnehmen und unterliegen 88:98. Trainer Hansi Gnad spricht von „dummen Fehlern“ seiner Spieler, lobt aber die Moral der Mannschaft.

Dennis Heinzmann und Melvin Jostmann erzielen zwar schnell die ersten Punkte für die Bayer Giants, doch danach geht es steil bergab im ProA-Duell beim SC Jena. Der Tabellenzweite überrumpelt die Leverkusener mit einem 15:0-Lauf, führt danach 22:5 und blickt nicht mehr zurück. So sehr sich die Gäste auch mühen, in Schlagdistanz kommen sie beim 88:98 nicht mehr. „Das Gute ist, dass wir uns nicht hängen lassen haben“, sagt Trainer Hansi Gnad. „Auf die Palme haben mich die dummen Fehler gebracht, die uns immer wieder zurückgeworfen haben.“

Die Jenaer unterstrichen von Beginn an, dass sie eines der beiden Topteams der 2. Liga sind. Während die Giants gegen das andere, die Rostock Seawolves, fünf der letzten sechs Spiele gewonnen haben, ist die Bilanz gegen die Thüringer nun exakt umgekehrt. „Wenn man Jena spielen lässt, wird es ganz schwer – und das haben wir leider zu lange gemacht“, haderte Gnad. Er bezog sich damit vor allem auf die erste Halbzeit. 43:60 hieß es zur Pause. Die Gastgeber hatten bis dahin elf von 18 Drei-Punkte-Versuchen im Korb untergebracht, auch bei den Zweiern versenkten sie mehr als 66 Prozent. „Das war einfach schlecht verteidigt von uns“, sagte Gnad.

Gleichzeitig aber hatten die Gäste die Bestätigung, dass trotz der missratenen ersten Hälfte für sie etwas drin sein könnte. Denn auch Jena hatte phasenweise Probleme, die Giants aufzuhalten. Dass diese nur zwei von zehn Dreiern in den ersten 20 Minuten trafen, lag nicht unbedingt an einer effektiven Verteidigung. So sprühten die Leverkusener auch nach Wiederbeginn vor Tatendrang und ackerten sich Punkt um Punkt heran. Luis Figge und Marko Bacak sorgten für einen 8:0-Minilauf. Robert Merz und erneut Bacak erzielten motivierende Dreier, um den Abstand im Rahmen zu halten. Spencer Reaves war es, der den Rückstand sechs Minuten vor Schluss zum ersten Mal seit dem ersten Viertel beim 75:83 wieder einstellig gestaltete.