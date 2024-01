Baskebtall in der Region Giants II setzen Punkte-Bestmarke

Basketball, 1. Regionalliga: TSV Bayer 04 Leverkusen II – Citybasket Recklinghausen 100:87 (54:47). Wichtige Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt sammelte die Giants-Reserve, zudem gewann die Mannschaft um Trainer Gabriel Strack auch den direkten Vergleich gegen den Tabellenneunten aus Recklinghausen. „Wir hatten allerdings über weite Strecken Probleme mit den Offensiv-Rebounds, so hat der Gegner viel zu viele Punkte erzielen können“, berichtet der Coach. Die Angriffsleistung der Hausherren konnte sich aber sehen lassen, mit 100 erzielten Punkten erreichte das Team einen Höchstwert in dieser Runde. Viktor Frankl-Maus mit 20, Lennart Litera mit 18 und Jonas Gottschalk mit 17 Punkten setzten im Angriff die Akzente. Bereits am Freitag geht es weiter – beim Tabellennachbarn SV Haspe 70 in Hagen wollen die Leverkusener nachlegen.