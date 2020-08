Erstes Heimspiel gegen Hagen : Giants hoffen auf 750 Zuschauer

Leverkusen Am 17. Oktober startet der Basketball-Zweitligist gegen Phoenix Hagen in die Saison. Der Klub plant mit einer Sitzplatzauslastung von 33 Prozent im ersten Heimspiel.

Die Basketball-Mannschaften der ProA halten an ihrem Plan fest, Mitte Oktober in die Saison 2020/21 zu starten. Zum Auftakt empfangen die Giants am Samstag, 17. Oktober, ab 19.30 Uhr, Phoenix Hagen in der Ostermann-Arena. Unter welchen Auflagen dies geschehen wird, steht zwar noch nicht fest, doch die Leverkusener hoffen, 750 Zuschauer in die Halle lassen zu dürfen.