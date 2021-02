Basketball, 2. Liga (ProA) : Giants halten Rostock in Schach

Dennis Heinzmann (vorne) und Michael Kuczmann feiern den Erfolg über den Tabellenführer aus Rostock. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Gegen den Tabellenführer der ProA gelingt den Leverkusener Zweitliga-Basketballern beim 95:82 der achte Heimsieg im neunten Versuch. Am Samstag geht es für das Team von Trainer Hansi Gnad in Paderborn weiter.

In der Ostermann-Arena bleiben die Giants eine Macht. Nur Jena nahm einen Sieg aus Leverkusen mit nach Hause, alle anderen Teams hatten das Nachsehen. So erging es auch ProA-Spitzenreiter Rostock Seawolves um deren prominenten Coach Dirk Bauermann. Nach der Pause übernahmen die Gastgeber das Kommando und trugen einen letztlich ungefährdeten 95:82-Sieg davon. Den Schwung will das Team von Coach Hansi Gnad mit ins nächste Spiel am Samstag nach Paderborn (19.30 Uhr) nehmen.

Intensiv ging es gleich von Anfang an zwischen den beiden Mannschaften zur Sache. Die Gäste leisteten sich im ersten Viertel neun Fouls, und zwischen allen Beteiligten wurden eifrig Nickligkeiten ausgetauscht. So pflegte zum Beispiel JJ Mann kurzfristig eine verbale Fehde mit Rostocks Coach Bauermann. Spielerisch war das Duell stärker von der Defensive geprägt als die jüngsten Partien der Giants. Die Hausherren ließen den Gästen nur selten Raum zur Entfaltung und hatten damit ihren Anteil an der mauen Drei-Punkte-Verwertung der Seawolves, die in der ersten Hälfte nur zwei ihrer 15 Versuche im Korb unterbrachten.

Auf der anderen Seite verwandelte Leverkusen zwar auch nur drei Distanzschüsse, doch hatten die Hausherren immer wieder Phasen, in denen sie konsequent punkteten. Entscheidend auf dem Weg zur 42:35-Halbzeitführung waren JJ Mann, der 14 Punkte markierte, und Dennis Heinzmann, der unmittelbar vor der Pause wichtige Akzente unter anderem durch einen wütenden Dunk setzte. Der Vorsprung war folgerichtig und hätte sogar höher ausfallen können.

Mit starken Aktionen setzten Wyatt Lohaus, Sheldon Eberhardt und Marko Bacak den guten Lauf auch nach dem Wiederbeginn fort. Die Rostocker hatten es in dieser Phase den hohen individuellen Qualitäten ihrer Spieler zu verdanken, dass sie nicht komplett abgehängt wurden. Eine Zehn-Punkte-Führung verwalteten die Giants dennoch. Und sie setzten immer wieder Nadelstiche – etwa, nachdem Heinzmann versenkte, Valentin Blass den nächsten Pass stibitzte und Michael Kuczmann sich nach einem für ihn seltenen Dunk feiern lassen durfte. Mit einem komfortablen 69:53-Vorsprung ging es ins Schlussviertel.

Als dann auch noch Ex-Nationaltrainer Bauermann ein zweites technisches Foul kassierte und deshalb die Halle verlassen musste, sprach nicht mehr viel für die Gäste. Sie kamen zwar noch einmal auf 72:81 heran, doch das blieb ein Strohfeuer. Haris Hujic und Heinzmann machten alles klar für Leverkusen.

Hansi Gnad strahlte nach der Begegnung. „Wir haben von Anfang an genauso hart verteidigt wie Rostock“, sagte der Giants-Trainer. „Rostock wollte hier unbedingt gewinnen. Das hat man gemerkt. Klar haben wir auch die eine oder andere klare Gelegenheit ausgelassen, aber insgesamt war das ein Bombenspiel von uns.“ Gnad lobte insbesondere JJ Mann, Lohaus und Heinzmann.

Bereits am Samstag (19.30 Uhr) sind die Giants erneut gefordert. Bei den Uni Baskets Paderborn soll der zweite Auswärtssieg der Saison her. Die Ostwestfalen kämpfen wie Leverkusen um einen Play-off Platz, kassierten am Mittwoch aber einen Dämpfer in Form einer 74:83-Niederlage in Karlsruhe. „Wie wir spielt auch Paderborn einen ganz anderen Ball zu Hause als auswärts“, betont Gnad. „Grundsätzlich ist es eine Mannschaft, die sehr abgezockt agiert und viel Erfahrung hat. Das wird schwer für uns.“