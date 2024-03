Basketball, 2. Bundesliga ProB Giants haben ihren ersten Matchball

Zwei Spiele absolvieren die Giants noch, bevor am 13. oder 14. April die Play-offs beginnen. Drei Runden gilt es zu überstehen, dann stünde der Wiederaufstieg in die ProA fest. Um dabei dem besten Basketball-Team der ProB-Süd, den Dragons Rhöndorf, aus dem Weg zu gehen, benötigen die Leverkusener noch einen Sieg. Der soll an diesem Samstag (19.30 Uhr) bei den Itzehoe Eagles gelingen.