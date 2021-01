Basketball, 2. Liga (ProA) : Giants beweisen gegen Tübingen den längeren Atem

Grant Dressler (l.) spielte gegen die Tigers Tübingen mit einer Gesichtsmaske. Mit 18 erzielten Punkten zählte er zu den treffsichersten Spielern der Giants an diesem Tag. Foto: Uwe Miserius Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Leverkusens Zweitliga-Basketballer schaffen beim 102:94 gegen die Tigers Tübingen ihren vierten ProA-Erfolg in Serie. In den entscheidenden Phasen der Partie überragen erneut JJ Mann und Haris Hujic.

Von Thomas Rademacher

Auf eine tiefe Rotation musste Trainer Hansi Gnad aufgrund der Ausfälle gleich drei seiner Basketballer verzichten. Gegen die Tigers Tübingen gelang seinen Bayer Giants dennoch ein im Endspurt herausgearbeiteter 102:94-Erfolg. Erst spät im letzten Durchgang drehten die Hausherren in der Ostermann-Arena das Zweitliga-Duell in der ProA. In der entscheidenden Phasen waren es wieder einmal Haris Hujic und JJ Mann, die mit 25 beziehungsweise 19 Punkte überragten.

Dabei begannen die Leverkusener äußerst zerfahren. Die Giants erarbeiteten sich im ersten Viertel einen 23:19-Vorsprung, gaben den Ball aber sieben Mal aus der Hand und hatten sogar während der gesamten ersten Hälfte einen deutlichen Nachteil bei den Rebounds. Die Tübinger führten diese Bilanz mit 21:12 an und drehten, nachdem sie sich im zweiten Durchgang offensiv gesteigert hatten, somit wenig überraschend die Partie. Die Leverkusener bekamen zudem Probleme, den Gegner aus Baden-Württemberg effektiv zu verteidigen. Dabei half auch nicht, dass die Gäste als bislang stärkstes ProA-Team von der Drei-Punkte-Linie zunächst nur einen Distanzschuss verwerteten.

Mit 28:39 lagen die Hausherren zwischenzeitlich hinten, gestalteten das Ergebnis bis zur Pause durch Dreier von Haris Hujic und Grant Dressler aber noch etwas freundlicher. Dennoch: Um für den vierten Sieg in Folge in Frage zu kommen, mussten sich die Giants gewaltig steigern und vor allem Isaiah Crawley stoppen, der für die Tübinger herausragend agierte. Doch der US-Amerikaner blieb überragender Spieler der Begegnung und traf auch in den brenzligen Situationen für die Gäste – beim 62:53 sogar per Dreier.

Drei schnelle Körbe von Marco Bacak und Wyatt Lohaus brachten die Giants dann aber auch emotional ins Spiel. Die Gäste versuchten dies durch eine schnelle Auszeit zu unterbinden, doch das Feuer war nun entfacht. Haris Hujic stitbitzte den Ball, wurde unsportlich gefoult und hielt die Leverkusener Freiwurf-Quote bei bis dahin 100 Prozent. Bis auf einen Punkt brachte der Giants-Leistungsträger sein Team heran.

Tübingen setzte zwar weiterhin Akzente – auch mitreißende wie einen Alley-oop-Dunk nach einem Einwurf –, aber die Giants ließen sich nicht abhängen. Eddy Edigin verkürzte nach einem Offensiv-Rebound und glich wenig später per Dreier zum 77:77 aus. Hochklassig war das Duell auch fünf Minuten vor Schluss nicht. So verlor Lohaus den Ball und bescherte den Gästen zwei einfache Punkte. Doch es blieb dramatisch – und letztlich auch umstritten. Dennis Heinzmann kassierte ein technisches Foul, sein insgesamt fünftes der Partie, so dass er nicht mehr zurückkommen durfte. Warum er mit diesem Pfiff beim Stand von 81:84 belegt wurde, war nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Gnad: „Da habe ich dann schon zu den Schiedsrichtern gesagt, dass sie doch bitte die Jungs das Spiel entscheiden lassen sollen.“

Sekunden später wurde Tübingens Joshua Sharkey mit einem unsportlichen Foul belegt, das zumindest ebenfalls ein wenig fragwürdig war. Die Giants nutzten die Chance, verkürzten durch Grant Dressler per Freiwurf und gingen zum ersten Mal in der zweiten Halbzeit per Dreier von JJ Mann in Führung. Und der Leistungsträger legte wenig später noch einen weiteren Distanzschuss zum 91:86 nach. Die Gäste kamen noch einmal auf einen Zähler heran, aber dann blieb Hujic cool. Nach einem Foul beim Dreier versenkte er die Freiwürfe, danach zog er zum Korb und traf erneut. Es reichte für die Giants. Die Gäste foulten nicht mehr, und Dressler machte per Dreier sogar noch die 100 voll.

„Am Anfang sind wir mit dem Druck der Tübinger Defensiv nicht zurechtgekommen“, sagte Gnad. „Mit der zweiten Halbzeit bin ich aber vollkommen zufrieden. Die Spieler, die bei uns auf dem Feld waren, haben extrem clever gespielt.“