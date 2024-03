Basketball, ProB Giants haben noch eine Rechnung offen

Es gibt eine magische Zahl in der Nordgruppe der ProB in dieser Saison. Gleich drei Teams gelang eine Siegesserie von elf Spielen. Die RheinStars Köln scheiterten im zwölften Match bei den Bayer Giants, die Baskets Schwelm unterlagen beim SC Rist Wedel, und nun haben die Leverkusener Basketballer die Chance, bei eben jenen Schwelmern ihren zwölften Sieg in Serie einzufahren. An diesem Samstag (19.30 Uhr) steigt das Spektakel in der mit 1500 Zuschauern seit Wochen ausverkauften Schwelm-Arena.