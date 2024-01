Basketball, ProB Giants gehen verstärkt in die Restsaison

Die Saison der Bayer Giants hat Fahrt aufgenommen. Nach fünf Siegen in Serie sind die Leverkusener in der drittklassigen ProB-Nord Spitzenreiter und befinden sich damit auf Kurs Richtung Play-offs. Dass der Verein es ernst meint mit seinen Ambitionen, den Wiederaufstieg in die ProA zu schaffen, hat er kurz vor Ende der Wechselfrist unterstrichen. In Moritz Hübner kommt ein erfahrener Basketballer, der bereits am Sonntag (16 Uhr) gegen die Baskets Wolmirstedt seine Giants-Premiere feiert.