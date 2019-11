Siegesserie gerissen : Zweitliga-Basketballer gehen in Jena unter

Zweitliga-Basketballer gehen in Jena unter

Leverkusen Trainer Hansi Gnad erteilt seinen Basektballern vom Spielfeldrand aus strikte Anweisungen. Foto: imago images/Carmele/tmc-fotografie.de/Tim Carmele via www.imago-images.de

Leverkusen Die Giants finden beim Bundesliga-Absteiger zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und verlieren erstmals nach zuvor fünf siegreichen Partien. Nach 40 Minuten heißt es 68:95 für das Team von Trainer Hansi Gnad.

Ein gebrauchter Basketballabend für die Giants: Bei Science City Jena kamen die Leverkusener mit 68:95 unter die Räder und zeigten dabei vor allem in der ersten Halbzeit eine schwache Leistung. Nach fünf Zweitliga-Siegen in Folge kassierte die Mannschaft von Trainer Hansi Gnad damit wieder eine Niederlage, bleibt aber in der ProA auf dem sechsten Platz.