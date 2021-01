Basketball, 2. Liga : Giants wollen den vierten Sieg in Serie einfahren

Giants-Trainer Hansi Gnad gibt die Richtung vor. Foto: imago images/Carmele/tmc-fotografie.de/Tim Carmele via www.imago-images.de

Leverkusen Am Sonntag empfangen die Leverkusener Zweitliga Basketballer die Tigers Tübingen. Die sind in dieser Saison noch nicht in Schwung gekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Rademacher

Mit zwei Siegen und sechs Niederlagen stehen die Tigers Tübingen derzeit auf dem vorletzten Platz der ProA-Tabelle. Dabei verfügt der Verein eigentlich über einen individuell stark besetzten Kader. Gleich sechs Spieler erzielen im Schnitt zehn oder mehr Punkte pro Partie für den Basektball-Zweitligisten. „Vielleicht ist die Mannschaft dann aber doch noch nicht so eingespielt“, sagt Hansi Gnad. Der Coach empfängt die Tübinger am Sonntag (16 Uhr) mit seinen Bayer Giants in der Ostermann-Arena. „Bis auf zwei Spieler haben die Tigers ausschließlich Zugänge im Kader.“

In der besonderen Situation, dass es coronabedingt immer wieder zu Ausfällen kommt, befinden sich die wenigsten Mannschaften in der Liga in einem Spielrhythmus. Das könnte den neu zusammengestellten Tübingern zu schaffen machen. Nur Besnik Bekteshi und Kapitän Enosch Wolf befinden sich schon länger im Kader. „Offensiv ist das aber sehr stark, was sie machen“, findet Gnad. Beim 93:82 in Karlsruhe zeigte die Mannschaft ihre Qualität. „Da haben wir zum Beispiel sehr schlecht ausgesehen“, erinnert sich der Giants-Coach an die 95:103-Niederlage.