Basketball, 2. Liga (ProB) Giants feiern gelungenen Auftakt in Bernau

Im ersten ProB-Saisonspiel bei LOK Bernau standen die Bayer Giants lange mit dem Rücken zur Wand. Doch die Leverkusener ließen sich auch von mehreren Sieben- und Acht-Punkte-Rückständen in der zweiten Halbzeit nicht aus der Ruhe bringen, drehten das Match im Schlussviertel und profitierten dabei von einem überragenden Sören-Eyke Urbansky. Der aus Hanau verpflichtete Center erzielte 23 Punkte, holte elf Rebounds und war vor allem in der entscheidenden Phase der Unterschiedsspieler. Der 93:86-Auftaktsieg lässt auf ein erfolgreiches erstes Heimspiel an diesem Dienstag (16 Uhr) in der Ostermann-Arena gegen die Itzehoe Eagles hoffen.