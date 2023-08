Basketball, ProB Giants tanken in Luxemburg und Bochum Selbstvertrauen

Ihre erste Vorbereitungspartie gegen die eine Klasse höher agierenden ART Giants Düsseldorf hatten die Giants noch 68:73 verloren. Beim VfL Bochum stand der nächste Test unter ähnlichen Vorzeichen an. Auch die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet tritt im Gegensatz zu den abgestiegenen Leverkusener Basketballern weiterhin in der zweitklassigen ProA an. Trotzdem trug das Team von Coach Hansi Gnad einen 96:93-Erfolg davon. Einen Tag später legten die Farbenstädter beim BBC Arantia Larochette in Luxemburg ein 101:68 nach.