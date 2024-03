Basketball, 2. Bundesliga ProB Giants fehlt noch ein Sieg zum Etappenziel

Tatsächlich hatte der Tabellenführer der ProB so viel Mühe wie lange nicht mehr. 1800 Fans waren zu diesem Spiel gekommen, was ein Mal mehr unterstrich, was die Giants mit ihrer Erfolgsserie für eine Euphorie in der Stadt entfacht haben. Sie wollten den 13. Sieg in Serie sehen, mussten allerdings lange bangen. Denn die Gäste aus den Städten Bitterfeld, Sandersdorf und Wolfen (daher BSW) erwischten einen hervorragenden Start und lagen lange in Führung. Im dritten Viertel betrug der Vorsprung kurzzeitig sogar zehn Punkte. Die Giants hatten insbesondere in der Defensive Probleme, die Rebounds zu holen.