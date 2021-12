Basketball, ProA : Giants fehlt gegen Hagen der Killerinstinkt

Leverkusen Beim 92:99 gegen Phoenix Hagen kassieren die ProA-Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen ihre zweite Heimniederlage in Serie. Die Chancen zur Wende lassen die Gastgeber fahrlässig liegen, Trainer Hansi Gnad bemängelt die Einstellung seiner Mannschaft.

Phoenix Hagen brannte ein offensives Feuerwerk ab, den Bayer Giants fehlte der Zugriff – keine gute Kombination für das ProA-Team von Hansi Gnad. „Hagen hat eines seiner besten Spiele in dieser Saison gemacht“, sagte der Coach. „Aber wir haben sie auch gelassen.“ Das 92:99 gegen den Außenseiter ist die zweite Heimniederlage in Serie für die in der Ostermann-Arena sonst so dominanten Zweitliga-Basketballer.