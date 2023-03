Basketball, 2. Bundesliga Giants fahren zum Abstiegsgipfel nach Jena

Verkehrte Basketball-Welt: Das Duell zwischen dem SC Jena und den Bayer Giants ist ein Match zweier Teams, die jeden Punkt für den Klassenerhalt benötigen. Vor der Saison gehörten beide zumindest zum erweiterten Kreis der Aufstiegsfavorite – die Ostdeutschen sogar noch deutlich mehr als die Rheinländer. Neun Spieltage vor Schluss haben die Mannschaften nur noch theoretische Chancen auf die Teilnahme an den Play-offs. Die Giants stehen auf einem Abstiegsrang, Jena hat nur einen Sieg mehr auf dem Konto. Sollten die Leverkusener am Sonntag (16.30 Uhr) in Thüringen gewinnen, könnten die Klubs die Plätze tauschen.