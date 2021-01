Basketball, ProA : Giants empfangen Dragons zum Serientest

Leverkusens Dennis Heinzmann (mit Ball) sucht im Spiel gegen Tübingen einen Weg durch des Gegners Hände. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Am Mittwoch empfangen die Zweitliga-Basketballer mit vier Siegen im Rücken die auswärts noch unbesiegten Artland Dragons. Eine der beiden Serien wird enden.

Eigentlich sollte das ProA-Duell der Bayer Giants gegen die Artland Dragons bereits Anfang Dezember stattfinden. Aufgrund eines Corona-Falls beim Gegner aus Quakenbrück war es aber das erste von zwei Spielen, das für die Farbenstädter nicht wie geplant stattfinden konnte. Mit dieser Bilanz sind die Basketballer von Trainer Hansi Gnad mit den Karlsruhe Lions das am wenigsten gebeutelte Team der Liga. Das Nachholspiel, das am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Ostermann-Arena beginnt, ist für die Giants bereits die 13. Saisonpartie.

Während die Leverkusener zuhause bis auf eine alle Partien gewonnen haben, haben sich die Artland Dragons in der Fremde noch keine Blöße gegeben. Vier Mal traten die Quakenbrücker bisher auswärts an, vier Mal verließen sie als Sieger das Feld. „Dass sich Artland auswärts so stark präsentiert, ist erklärbar. Ich führe es darauf zurück, dass sie über einige sehr erfahrene Spieler verfügen – die haben weniger Probleme damit, nach einer langen Busfahrt aufs Feld zu gehen und Höchstleistungen zu bringen.“

Angesichts der Giants-Heimstärke (6:1-Siege) und zuletzt ortsübergreifend vier Erfolgen in Serie, steht fest: Eine der beiden Serien der Teams wird reißen. In der vorigen Spielzeit gewannen die Kontrahenten im direkten Duell jeweils zu Hause. „Der Kader der Dragons ist ein hervorragender Mix aus sehr erfahrenen und talentierten, jungen Basketballern“, weiß Gnad. So ist auf den 32-jährigen Robert Oehle ebenso Verlass wie auf den bereits 37 Jahre alten Chase Griffin. Oehle ist mit 2,09 Meter unter dem Korb kaum zu stoppen, Griffin ist für den Aufbau zuständig.

Erfolgreichster Schütze ist der US-Amerikaner Garel Simmons. Er trifft mit durchschnittlich 17,8 Zählern überragend und führt eine Mannschaft an, die über sechs weitere Akteure verfügt, die im Schnitt etwa zehn Punkte markieren. „Simmons ist ein echter Scorer, der zum Korb ziehen kann, aber auch aus der Distanz trifft“, sagt Gnad. Der Coach hebt zudem Danielius Lavrinovicius hervor. Der 2,05 Meter große Litauer ist erst 21 Jahre alt, spielt aber schon lange für die Dragons – und ist Leistungsträger. „Wir sind schon sehr groß besetzt, aber Artland ist noch größer“, sagt der Coach mit Blick auf den Kader, in dem fünf Spieler die Zwei-Meter-Marke knacken.