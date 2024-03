Basketball, 2. Liga ProB Giants demontieren Rostocks Reserve

Nach zehn Siegen in Serie kann es für die Giants nur noch ein Ziel geben: Die Verteidigung des ersten Platzes, um die bestmögliche Ausgangssituation für die Play-offs zu haben. „Das wollen wir jetzt schaffen“, betont Gnad, der aber auch weiß, dass noch eine intensive Phase bevorsteht. Verfolger Baskets Schwelm hat von seinen letzten 13 Spielen nur eines verloren. Am 16. März kommt es zum direkten Duell. Zuvor empfangen die Leverkusener am kommenden Samstag (19.30 Uhr) die TKS 49ers in der Ostermann-Arena.