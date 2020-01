Auswärtssieg in Tübingen : Giants brechen den Bann – Colter Lasher überragt

Leverkusen Bei den Tigers Tübingen gewinnt der Leverkusener Basketball-Zweitligist 88:83. Es ist der erste Sieg in der Fremde nach vier Auswärtsniederlagen in Serie.

Als Colter Lasher vier Minuten vor dem Ende per Drei-Punkte-Wurf zum 67:65 traf, bedeutete das die erste Führung für die Giants. Die gastgebenden Tigers Tübingen hatten zuvor das komplette Spiel mehr oder minder komfortabel in Front gelegen – und dabei auch davon profitiert, dass Leverkusen im ProA-Duell lange nicht richtig in Fahrt kam. Doch sie blieben dran und drehten die Partie. „Wir können sicher besser spielen“, sagte Trainer Hansi Gnad nach dem 88:83. „Aber das Ergebnis stimmte. In Tübingen muss man erstmal gewinnen.“ Nach vier Auswärtspleiten in Serie durfte der Zweitligist erstmals wieder auf der Rückfahrt feiern.