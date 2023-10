Basketball, ProB Giants gewinnen und bleiben in der Erfolgsspur

Lange liefen die Giants in ihrer dritten Partie der ProB-Saison bei den Baskets Wolmirstedt hinterher. Doch sie blieben ruhig und abgezockt, so dass sie das Basketballspiel Ende des dritten Viertels drehten. Als sich bereits ein klarer Erfolg abzuzeichnen schien, kamen die Hausherren noch einmal zurück und erzwangen die Verlängerung. In der hatten die Giants die besseren Nerven und siegten 93:92.