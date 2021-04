Basketball, 2. Liga : Giants schaffen fast makellose Heimbilanz

JJ Mann lief gegen die Kirchheim Knights richtig heiß: Am Ende kam der US-Amerikaner auf 33 Punkte. Foto: Uwe Miserius Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die von Hansi Gnad trainierten Leverkusener Basketballer besiegen die Kirchheim Knights mit 105:94. In der überlegen geführten Zweitliga-Partie wird es nur ein Mal hektisch.

Im 14. und letzten Heimspiel der regulären Saison feierten die Bayer Giants ihren 13. Sieg. Gegen die Kirchheim Knights überzeugte der Basketball-Zweitligist aus Leverkusen angeführt vom überragenden JJ Mann offensiv. Das Team verwandelte überragende zwei Drittel seiner Drei-Punkte-Versuche – eine Quote, mit „der man kein Spiel verliert“, sagte Trainer Hansi Gnad – und behielt Recht. Der Grundstein für den 105:94-Erfolg war frühzeitig gelegt.

Die Giants starteten mit Körben von Wyatt Lohaus, Sheldon Eberhardt und Haris Hujic, die eine 8:0-Führung nach 90 Sekunden bedeuteten. Bis auf 20:4 bauten die Hausherren ihren Vorsprung aus, ehe die Gäste allmählich in die Partie fanden. Begünstigt von einigen Wechseln, die Gnad auch vorgenommen haben dürfte, um allen Spielern Einsatzzeiten zu geben, kamen die Kirchheimer auf 20:23 heran.

Für Verunsicherung sorgte der 3:16-Lauf bei den Leverkusenern allerdings überhaupt nicht. Die Leistungsträger des Teams hatten vor allem im Angriff einen spektakulären Tag erwischt. Lohaus lief mit drei Dreiern bei ebenso vielen Versuchen heiß, Haris Hujic gelang dasselbe. Und auch JJ Mann behielt bei zwei Distanzwürfen in der ersten Halbzeit eine perfekte Quote. In der Pause hatten die Giants zehn von 16 Drei-Punkte-Versuchen getroffen – eine Bilanz, mit der die Gastgeber wohl jeden Gegner unter Kontrolle gehabt hätten.

Kirchheim bildete keine Ausnahme, weil die Farbenstädter auch bei den Abprallern die Nase vorn hatten und immer wieder auch im Nachsetzen trafen. Höhepunkt der ersten 20 Minuten war der Dreier von Nico Funk, den er markierte, nachdem er gerade kalt von der Bank gekommen war. Das 54:39 zur Pause war folgerichtig und ließ zudem auf einen aus Leverkusener Sicht entspannten weiteren Spielverlauf hoffen.

Bis auf wenige Ausnahmen gelang dies den Hausherren auch. Im dritten Durchgang setzte die Mannschaft nicht mehr so stark auf Dreier, hielt den Vorsprung aber erfolgreich. Hektisch wurde es erst zu Beginn des Schlussabschnitts. JJ Mann leistete sich zwei Ballverluste, haderte dabei aber auch sichtlich mit den Unparteiischen. Die Gäste witterten ihre Chance, von der Bank kamen plötzlich eine Menge Emotionen. Und als Kirchheims Nico Brauner zunächst mit einem Schrittfehler belastet wurde, dann aber Mann ein unsportliches Foul erhielt, wurde es kurz noch einmal dramatisch.

Die Knights verkürzten per Brauner-Dreier auf 73:77 – der Schütze ließ es sich aber nicht nehmen, seine Privatfehde mit Mann zu pflegen und jubelte diesem ins Gesicht. Das fällige technische Foul nutzte Mann gleich zum erfolgreichen Freiwurf. Die Partie blieb zunächst zerfahren, doch die Giants behielten den kühleren Kopf. Sheldon Eberhardt stellte per Dreier auf 85:76, Heißsporn Mann verwandelte ein Fastbreak, stahl den folgenden Einwurf und legte den Ball erneut in den Korb. Der Kirchheimer Widerstand war mit dem 89:76 weitgehend gebrochen. Auf der Bank wurde es jedenfalls wieder merklich stiller, und die Leverkusener steuerten ungefährdet in Richtung des 105:94-Erfolgs.

„Wir wussten, dass Kirchheim viel Druck macht und wir den Ball schnell zum freien Spieler bringen mussten. Das haben wir sehr gut gemacht und deshalb verdient gewonnen“, betonte Gnad. Verzichten mussten die Giants übrigens ein Mal mehr auf Lennard Winter. Nachdem der Basketballer die gesamte Saison an einer Fußverletzung laboriert hatte, riss er sich in Ehingen die Strecksehne in der Hand. Damit fällt Winter erneut für den Rest der Spielzeit aus.