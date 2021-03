Basketball, 2. Liga : Bayer Giants haben mit den Karlsruhe Lions keine Mühe

Leverkusen Die Leverkusener Zweitliga-Basketballer lassen den Karlsruhe Lions beim 99:85 keine Chance und feiern den dritten ProA-Sieg in Serie.

Einem weiteren Hujic-Dreier folgte ein Wurf aus der Drehung von Eddy Edigin. Der Abschluss aus der Halbdistanz war nicht einfach, fand aber sein Ziel zum 43:30. Kurz darauf kam Thomas Fankhauser zu seinen Saisonpunkten drei bis fünf. Der 19-Jährige, der zuvor nur gegen Ehingen erfolgreich gewesen war, zog Richtung Korb und wurde mustergültig von Marko Bacak bedient. Da Fankhauser beim Abschluss gefoult wurde, legte er per Freiwurf einen weiteren Zähler nach. Den Schlusspunkt zum 49:32-Halbzeitstand setzte Grant Dressler per Dreier.

Gerade als sich die Lions auf 13 Punkte herangekämpft und wieder leise Hoffnung hatten, gelang den Leverkusenern eine weitere grandiose Phase. Elf Punkte in Serie markierten die Hausherren in den letzten 65 Sekunden des dritten Viertels. Wyatt Lohaus per Freiwurf und nach einem Steal, JJ Mann per Dreier und nach einem einem weiteren Steal sowie Marko Bacak per „Buzzer Beater“ waren die Schützen zum 79:55-Vorsprung, den die Giants nur noch verwalten mussten.