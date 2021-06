Spitzensportförderung in Leverkusen : Gebt das Geld den Gewinnern!

Meinung Leverkusen Die Basketballer und Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 müssen aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg in die Bundesliga verzichten. Das ist nicht nur für Spieler und Trainer enttäuschend, sondern auch für die Fans der Teams, findet unser Autor.

Fast 13 Jahre ist es her, dass die Bayer AG den Spitzensportlern abseits des Fußballs den Geldhahn zugedreht hat – aus Imagegründen. Nur die Profis der Werkself würden die Anforderungen als Werbeträger ideal erfüllen, hieß es damals in der Begründung. Gibt es in Leverkusen Titel zu feiern, zeichnen trotzdem weiterhin vor allem die Basketballer, Volley- und Handballerinnen verantwortlich. Das hat die vergangene Saison einmal mehr eindrucksvoll gezeigt. Höchste Zeit also für den Mutterkonzern, die Entscheidung aus dem Jahr 2008 noch einmal zu überdenken. Frei nach dem Motto: Gebt das Geld den Gewinnern!