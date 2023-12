Basketball, ProB Gebeutelte Giants müssen zu einem Favoriten

Schwache Dreierquote, mäßige Verteidigung – dies sind zwei Leverkusener Probleme in den vergangenen Partien. Um in Sandersdorf in Sachsen-Anhalt eine Chance zu haben, „gilt es, in der Defensive deutlich weniger Fehler zu machen, um im Umkehrschluss das eigene Angriffsspiel zu stärken. Im Training ist uns dies zuletzt recht gut gelungen“, sagt Trainer Hansi Gnad. Er will das nun auch im Ligaspiel umgesetzt sehen.