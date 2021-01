Handball, Frauen-Bundesliga : Schwarzwald hat ein Auswärts-Heimspiel

Leverkusen Für den Trainer von Bayers Bundesliga-Handballerinnen, Martin Schwarzwald, geht es im Nachholspiel in Mainz in seine Heimatstadt. Er sagt: „Es geht nur darum, die beiden Punkte zu holen.“

Letztlich entschied sich Martin Schwarzwald doch für die eigentlich naheliegende Lösung: Der Trainer von Bayers Bundesliga-Handballerinnen reist zum Nachholspiel beim FSV Mainz 05 am Mittwoch (19.30 Uhr, Sporthalle Gymnasium Oberstadt) direkt von zu Hause an. Denn bis zum geplanten Umzug nach Leverkusen lebt er in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt – nur zehn Minuten Autofahrt entfernt vom Spielort. Aber so selbstverständlich, wie diese Entscheidung erscheinen mag, hat der Elfen-Coach sie sich nicht gemacht und zuvor lange das Für und Wider abgewägt.