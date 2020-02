Kampf um die Top Acht : Für die Giants geht es jetzt um die Play-offs

Immer mit Spaß am Ball: Giants-Topscorer Nick Hornsby. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nachdem die von Hansi Gnad trainierten Basketballer nur eines ihrer jüngsten fünf Spiele gewonnen gewonnen haben, droht ihnen in der ProA ein Absturz. Am Samstag soll in Kirchheim die Trendwende gelingen.

Die Leverkusener Basketballer sind das Überraschungsteam in der ProA. Als Aufsteiger halten die Bayer Giants wohl nicht nur souverän die Klasse, sondern befinden sich seit Saisonbeginn sogar im Rennen um die Play-off-Teilnahme. Dieser Traum scheint allerdings gerade zu zerplatzen. Die wichtigsten Fragen im Überblick.

Was ist los bei den Giants?

INFO Center Dennis Heinzmann fällt aus Verlust Dennis Heinzmann ist nicht nur wegen seiner Größe von 2,16 Metern unter den Körben ein wichtiger Spieler für die Giants. Auf ihn werden die Leverkusener im Kampf um die Play-offs aber verzichten müssen. Der 29-Jährige musste sich einer Operation am Knie unterziehen. Da es sich um einen kleinen Eingriff handelte, besteht die Chance, dass er noch in dieser Saison zurückkehrt. Vorerst fällt er aber aus.

Nach vier Niederlagen aus den jüngsten fünf Spielen belegen die Leverkusener mit 13 Siegen und zwölf Niederlagen den sechsten Platz. Die besten acht Mannschaften der 17 Zweitligisten erreichen die Play-offs. Schon dieses Wochenende droht der Fall auf den neunten Rang – zum ersten Mal seit Saisonbeginn.

Ist der Klassenerhalt sicher?

Es sind noch sieben Partien in der regulären Spielzeit zu absolvieren. Der FC Schalke 04 steht mit sieben Siegen auf dem ersten Abstiegsplatz, Karlsruhe ist mit der gleichen Bilanz am rettenden Ufer. Selbst wenn die Giants nicht mehr gewinnen, werden sie nicht mehr so tief fallen – auch, wenn die theoretische Chance noch besteht. Doch die wird es voraussichtlich spätestens in zwei Wochen nicht mehr geben.

Wäre das Verpassen der Play-offs schlimm?

„Wenn uns am Ende ein, zwei Siege fehlen, wäre ich nicht enttäuscht. Ich bin stolz auf unsere Leistung in dieser Saison“, sagt Trainer Hansi Gnad. „Die Mannschaft wäre aber niedergeschlagen – und das ist auch richtig so, denn alle wollen natürlich gewinnen und wittern die große Chance, direkt im ersten ProA-Jahr bei den Entscheidungsspielen dabei zu sein.“

Warum haben die Leverkusener ihre „Magie“ verloren?

Gnad ist sich sicher: „Alle haben das Gefühl, dass vielleicht noch drei Siege fehlen, um die Play-offs zu packen. Damit erhöht sich der Druck, den sich die Jungs selbst machen.“ Zudem bleibt das große Problem die Auswärtsleistung. Nur drei Mal hat Leverkusen in der Fremde gewonnen, zu Hause aber erst zwei Mal verloren. „Die Mannschaft muss verstehen, dass sie in dieser Saison überhaupt nichts mehr zu verlieren hat. Dieses Gefühl ist aber irgendwann aufgekommen“, sagt Gnad, der ebenfalls sehr ehrgeizig ist.

Ist die Konkurrenz vor den Giants gewarnt?

„Wir werden nicht mehr als der Aufsteiger wahrgenommen, sondern sind die Mannschaft, die kurz davor steht, in die Play-offs zu kommen. Das erhöht natürlich den Respekt beim Gegner“, sagt Gnad. Auch die Kirchheim Knights werden die Leverkusener am Samstag ab 19 Uhr nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mit zwölf Siegen liegt die Truppe auf dem zehnten Platz und kämpft ebenfalls noch um den Einzug in die Entscheidungsspiele.

Wie gut sind die Erinnerungen an Kirchheim?

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt feierten die Giants beim 103:86 gegen die Knights ihren ersten ProA-Sieg überhaupt. Es war der erste von neun Heimsiegen in Folge. „Auswärts ist das aber eine ganz andere Nummer“, sagt der Trainer.

Liegt die Hoffnung auf der Heimstärke?