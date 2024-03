Basketball, 2. Bundesliga ProB Für die Giants beginnt jetzt die Kür

Grundsätzlich hat sich aber auch der Trainer der Leverkusener über die kurze Unterbrechung der Saison gefreut: „Die Jungs haben in den vergangenen Wochen schon einige Körner gelassen. Die Regenerationsphase tat allen Beteiligten sehr gut.“ Mit vollem Kader ist die Truppe nun bereits an diesem Freitag nach Rostock gefahren, um nicht nach einer langen Tour direkt vom Bus aufs Feld zu müssen. Das war gerade aufgrund des frühen Beginns um 18 Uhr fast obligatorisch. „Vor Ort zu übernachten, ist für uns ganz wichtig, so können wir optimal vorbereitet in das Spiel gehen“, sagt Gnad und stellt klar: „Wir wollen schließlich die Tabellenführung verteidigen.“