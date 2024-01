Basketball, Pro B Formstarke Giants wollen in Wedel die Revanche

Rist Wedel dürfte vor den eigenen Fans in der Steinberghalle zwar mit einem deutlich bereiteren Kader antreten und befindet sich mit neun Siegen und sechs Niederlagen auf Rang vier in Lauerstellung auf die Spitze der ProB-Nord. Doch Leverkusens Basketballer haben sich seit dem Hinspiel enorm gesteigert und zuletzt vier Mal in Serie gewonnen. Mit einem 91:84 gegen die Berlin Braves übernahmen sie am Sonntag die Tabellenführung.