Planung abgeschlossen : Fanta Keita komplettiert den neuen Kader der Elfen

Leverkusen Renate Wolf, Managerin der Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen, hat das Team für die kommende Saison zusammengestellt. Neu dabei sind ZoëSprengers und Fanta Keita.

Die 24-jährige Linkshänderin ist Stammkraft in der Auswahl des Senegals, für die sie bei der WM Ende 2019 in allen sieben Partien zum Einsatz kam und dabei 20 Tore erzielte. „Sie ist schnell, explosiv, stark im Eins-gegen-Eins und hat einen guten Wurf“, schwärmt Elfen-Managerin Renate Wolf von der neuen Spielerin für die Schlüsselposition im halbrechten Rückraum. Ähnlich begeistert ist auch der in Paris geborene Zugang von seiner ersten Station außerhalb von Frankreich. „Ich freue mich sehr auf das Abenteuer Leverkusen, die neue Kultur und die Herausforderung Bundesliga“, betont sie.