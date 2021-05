Basketball, ProA : Fankhauser und Winter bleiben bei den Giants

Leverkusen Lennard Winter und Thomas Fankhauser unterschreiben für eine weitere Saison in der 2. Basketball-Bundesliga. Beide gelten als Perspektivspieler des ProA-Vizemeisters.

Beide Basketballer hatten in der gerade beendeten Saison keine tragende Rolle im Team der Bayer Giants. Doch ihnen gehört die Zukunft. Der 20-jährige Lennard Winter und der 19-jährige Thomas Fankhauser bleiben dem Vizemeister der ProA erhalten. Während Winter hofft, wieder fit zu werden, will sich Fankhauser für mehr Spielzeit empfehlen.

Winter ist so etwas wie der Pechvogel des Teams. In die vergangenen Saison war er mit einer langwierigen Fußverletzung gegangen. Dis Ausheilung gestaltete sich kompliziert, doch sie gelang – und der Basketballer legte ein vielversprechendes Comeback hin. Kurz vor Beginn der Play-offs erreichte den Guard aber die nächste Hiobsbotschaft. Ein Sehnenausriss im Finger bedeutete für ihn das vorzeitige Saisonende.

Damit hatte Thomas Fankhauser nicht zu kämpfen. Der Flügelspieler, der eigentlich vermehrt in der Reserve zum Einsatz kommen sollte, blieb fit und erarbeitete sich einige gute Einsätze im ProA-Team. Insgesamt brachte er es auf 68 Spielminuten, beim 88:84 in Tübingen stand er sogar in der Startaufstellung. „Thomas hat sich immer voll reingehangen und in den Trainingseinheiten seine Mitspieler gut gefordert“, lobt Gnad. „Auch sein Charakter und seine Einstellung zeichnen ihn aus. Er hat eine tolle Entwicklung genommen, und wir sind uns sicher, dass er den nächsten Schritt in seiner noch jungen Laufbahn machen wird.“