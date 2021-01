Basketball, 2. Liga (ProA) : Falsch-positiver Schnelltest kostet die Giants das Spiel

Leverkusen Die Partie gegen die Artland Dragons wird erneut verlegt, weil ein Spieler der Leverkusener Zweitliga-Basketballer zunächst positiv auf das Corona-Virus getestet wurde – ein Fehlalarm, wie sich nun gezeigt hat.

Die ProA-Begegnung der Giants gegen die Artland Dragons musste am Mittwochmorgen kurzfristig abgesagt werden. Ein Leverkusener Zweitliga-Basketballer erhielt im Zuge der routinemäßigen Schnelltestungen ein positives Ergebnis, das Team begab sich umgehend in häusliche Isolation. Wie sich herausstellte, handelte es sich jedoch um einen Fehlalarm. Der betroffene Spieler unterzog sich dem genaueren PCR-Test und erhielt ein negatives Resultat. „Das Ergebnis war am frühen Nachmittag da, so dass wir gerne noch gespielt hätten, doch so kurzfristig wollte Artland nicht mehr kommen“, sagte Trainer Hansi Gnad. Bereits das erste Aufeinandertreffen beider Klubs musste wegen eines Corona-Falls bei den Dragons abgesagt werden.