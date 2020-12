Handball, Frauen-Bundesliga : Schwarzwalds erster Eindruck ist positiv

Coach Martin Schwarzwald ist nach den ersten Einheiten sowohl mit der Stimmung als auch mit der Einstellung im Team zufrieden. Foto: imago/Eibner/EIBNER/Wolfgang Frank

Leverkusen Der neue Coach von Bayers Bundesliga-Handballerinnen hat die Arbeit in Leverkusen aufgenommen – und hat viel Lob für das Team übrig.

Weiterleiten Drucken Von Tobias Krell

Die erste Woche als Trainer von Bayers Handballerinnen hat Martin Schwarzwald eine Vielzahl neuer Eindrücke beschert. Der Nachfolger des zurückgetretenen Michael Biegler ist bester Dinge. „Die Einheit am Dienstag war noch ein gegenseitiges Abtasten. Das Training am Donnerstag und Freitag war dann schon wirklich gut“, sagt der neue Mann an der Seitenlinie. Neben der Stimmung gefiel ihm insbesondere die Einstellung des Teams. „Alle haben richtig Gas gegeben“, schwärmt er.

Eine Amtsübernahme in der laufenden Saison ist natürlich nicht gerade ideal. Aber der neue Elfen-Coach sieht den Zeitpunkt in der EM-Pause auch als Chance „So haben wir jetzt immerhin etwas Zeit, uns kennenzulernen“, betont er. Es sind sogar ein paar Tage mehr als gedacht, weil das erste Spiel nach der Unterbrechung (in Mainz) vom 27. Dezember auf den 13. Januar verlegt wurde.

Darum kann Schwarzwald den Elfen zum Krippenfest sogar eine etwas längere Extra-Pause gönnen als ursprünglich geplant. Nach dem Training morgens an Heiligabend trennen sich die Wege bis zum 28. Dezember, der mit den Corona-Test für das Heimspiel gegen Göppingen (am 30. Dezember) beginnt. „Das kommt mir selbst auch gelegen. So ist mehr Zeit für die Familie und weniger Stress für alle“, berichtet der Trainer.

Gleich zum Dienstantritt konnte er auch Mareike Thomaier und Zoë Sprengers begrüßen. Die deutsche Nationalspielerin kann nach ihrer Verletzung wieder voll trainieren. Die junge Niederländerin ist auch mit von der Partie, weil sie die EM denkbar knapp verpasst hat. Sie wurde zwar kurzfristig angefordert, weil Linksaußen Martine Smeets angeschlagen war. Da die aber doch noch fit wurde, reiste Sprengers statt nach Dänemark heim nach Leverkusen. „Das ist schade für sie, aber sie ist jung, schon richtig gut und hat noch alle Chancen auf viele Turnierteilnahmen“, ist er zuversichtlich. Schwarzwald verschweigt auch nicht, dass es ihm durchaus gelegen kommt, dass er die formstarke Flügelspielerin jetzt schon zur Verfügung hat.

Bei der EM ist von den Elfen nach Sprengers Aus nun neben der Teammanagerin Jutta Ehrmann-Wolf als EHF-Delegierte einzig Keeperin Kristina Graovac dabei. Aktiv war sie bislang jedoch nicht, weil sie nach einem positiven Corona-Test zu den Spielerinnen des serbischen Teams gehört, die vorsorglich isoliert wurden.

Verzichten muss Schwarzwald auch auf zwei Rückraum-Asse. Mia Zschocke (Anriss des Syndesmosebands) kommt zwar ohne Operation aus, wird aber mindestens bis Ende Januar fehlen. Noch länger wird die Zwangspause von Fanta Keita dauern. Deshalb ist es durchaus möglich, dass der TSV für den rechten Rückraum noch personell nachlegt.