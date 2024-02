Handball, Frauen-Bundesliga Elfen ziehen in Zwickau früh davon

Im Kampf um den Klassenerhalt haben die Handballerinnen des TSV Bayer 04 ein Ausrufezeichen gesetzt. Sie gewannen beim BSV Sachsen Zwickau überraschend deutlich mit 35:26 (20:11). Mit einem solchen Ergebnis hatten weder Coach Michael Biegler noch Spielführerin Mareike Thomaier gerechnet. Ersterer hatte nach der knappen Zwickauer Niederlage in Metzingen „mit sehr viel Wut im Bauch“ eine „schwierige Partie“ erwartet. Und Thomaier konnte sich noch gut an die beiden letzten Gastspiele in Sachsen erinnern: „Da sind wir nach schlechter Leistung unter die Räder gekommen.“