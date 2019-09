Saisonstart am Mittwoch : Elfen wollen Serie gegen Neckarsulm ausbauen

Leverkusen Die Handballerinnen des TSV Bayer 04 haben bislang alle sieben Pflichtspiele gegen die Neckarsulmer Sport-Union gewonnen. Am Mittwoch empfangen sie den Gegner zum ersten Bundesliga-Spiel (19 Uhr) in der Ostermann-Arena.

Freunde von Überraschungen kamen in der am Wochenende gestarteten Saison der Handball-Bundesliga bislang nicht auf ihre Kosten. Und wenn es nach Robert Nijdam geht, soll das auch am Mittwoch so bleiben, wenn der Trainer und seine Elfen mit der Partie gegen die Neckarsulmer Sport-Union (19 Uhr, Ostermann-Arena) den ersten Spieltag komplettieren. Die passende Einstellung zur Aufgabe sieht der Trainer von Bayers Handballerinnen dabei als wichtigen Schlüssel zum Erfolg.