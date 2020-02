Aller guten Dinge sind drei : Gegen Buxtehude sind für die Elfen alle guten Dringe drei

Leverkusen Der Bundesliga-Handballerinnen möchten im Heimspiel ihren guten Lauf fortsetzen, Trainerin Renate Wolf warnt aber vor dem kommenden Gegner.

Das Team der Stunde in der Frauen-Bundesliga sind Bayers Handballerinnen zwar nicht – aber nur, weil Borussia Dortmund an der Tabellenspitze noch immer verlustpunktfrei die Liga dominiert. Aber beachtlich ist die Ausbeute der Leverkusenerinnen seit dem Trainerwechsel allemal. Von sieben Partien seit der WM-Pause haben die Elfen sechs gewonnen. Nur gegen ebenjenen BVB zogen sie den Kürzeren.

Seitdem Ex-Bundestrainer Michael Biegler und Renate Wolf auch bei den Spielen als Duo auftreten, läuft es sogar noch besser. Die makellose Bilanz von vier Spielen und vier Siegen erreichten sonst nur der Tabellenführer und dessen erster Verfolger, Titelverteidiger SG BBM Bietigheim. Diese Serie möchten die Leverkusenerinnen am Sonntag (16 Uhr, Ostermann-Arena) gegen den Buxtehuder SV natürlich gerne ausbauen.

Aber das wird ein hartes Stück Arbeit, ist Wolf überzeugt. „Der BSV hat wie wir einen guten Lauf“, warnt sie mit Verweis auf 8:2 Punkte aus den vergangenen fünf Spielen. Den Gegner kennen sie und ihre Schützlinge recht gut, standen sich beide Teams doch nicht nur in der Hinrunde gegenüber, sondern auch zur Saisoneröffnung der Elfen. Obwohl es zwei Siege gab, warnt die Trainerin davor, den Tabellensiebten zu unterschätzen. „Sie spielen einen äußerst schnellen Handball und nutzen jede Gelegenheit. Wir dürfen sie nicht ins Rollen kommen lassen, sondern müssen unsere Qualitäten im Angriff wie in den vergangenen Wochen ausspielen“, fordert Wolf.

Die Lektion, dass Serien auch ein Ende haben können, erteilte Bayer dem BSV im Hinspiel – da gewannen die Rheinländerinnen nach fünfjähriger Durststrecke erstmals wieder in der „Hölle Nord“ genannten Buxtehuder Heimspielstätte. In der Ostermann-Arena warten die Elfen nun auch schon seit Februar 2016 auf einen Erfolg und möchten nach drei Niederlagen in Folge gegen den BSV diese Serie beenden, um Wolfs Vermutung mit Leben füllen, dass die Zuschauer nach dem furiosen Sieg gegen den Thüringer HC erneut ein schönes Spiel erwarten könnte.