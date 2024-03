Handball, Frauen-Bundesliga Elfen wollen „besseres Spiel“ zeigen

Die Begegnung mag auf den ersten machbarer erscheinen als die gegen Dortmund. Aber Biegler warnt davor, die Aufgabe auf die leichte Schulter zu nehmen. Das knappe Resultat aus dem Hinspiel hält der Elfen-Trainer für trügerisch. „Diese Partie ist für mich ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn wir uns nicht an die Vorgaben halten und entgegen unserer DNA agieren. In diesem Spiel haben wir uns mitreißen lassen. Das ging anfangs noch gut, aber wurde uns dann zum Verhängnis“, betont er. In einer starken Schlussphase betrieben die Leverkusenerinnen nach deutlichem Rückstand noch Ergebniskosmetik. Dennoch sieht Biegler die Begegnung als Mahnung. Zudem kommt Buxtehude mit dem Rückenwind eines klaren Heimsiegs gegen Pokalsieger Metzingen.