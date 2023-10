Handball, Frauen-Bundesliga Elfen wissen, wie sie den BVB ärgern können

An das erste Treffen in dieser Saison mit Borussia Dortmund erinnern sich die Handballerinnen des TSV Bayer 04 gerne. Schließlich sorgten sie da vor rund einem Monat für die größte Überraschung der zweiten Pokalrunde. Trotz des furiosen 26:24-Erfolgs in des Gegners Halle sind die Elfen beim Wiedersehen am Samstag (19 Uhr) zum Ligaspiel in der Ostermann-Arena erneut klarer Außenseiter.