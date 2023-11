Handball, DHB-Pokal der Frauen Elfen verpassen Final-Four-Einzug

Alle Hoffnung auf die erste Teilnahme am Final-Four-Turnier im DHB-Pokal seit 2014 oder gar den ersten Titelgewinn seit 2010 war vergebens. Die Finalrunde in Stuttgart findet auch in diesem Jahr ohne die Handballerinnen des TSV Bayer 04 statt. Denn die verloren das für die Qualifikation entscheidende Viertelfinale beim VfL Oldenburg, der ausnahmsweise in Wilhelmshaven spielte, verdient mit 22:26 (10:12).