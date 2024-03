Handball, Frauen-Bundesliga Elfen verpassen eine zweite Überraschung in Dortmund

Die Handballerinnen des TSV Bayer Leverkusen schlugen sich im Auswärtsspiel beim Tabellendritten Borussia Dortmund mehr als achtbar. Am Ende reichte es nach dem Sieg im Pokalduell an gleicher Stelle zwar nicht zu einem erneuten Coup, aber auch beim zweiten Auftritt in der Sporthalle Wellinghofen in dieser Spielzeit stellten die Elfen den ambitionierten BVB bis in die Schlussphase vor einige Probleme. Da sich die Leverkusenerinnen eine Schwächephase zu viel leisteten, stand am Ende eine 20:23 (9:12)-Niederlage.